Rio - A lesão no joelho direito do atacante Pedro, do Flamengo, ligou um alerta para possíveis erros do departamento médico do clube. A princípio sem motivo de preocupação, o jogador consultou um médico particular, que, com os exames de imagem apresentados, observou a necessidade de um procedimento cirúrgico para tratar a lesão no menisco medial.

Pedro sentiu o problema na vitória por 3 a 1 contra o Juventude. Desde então, o atacante vinha sofrendo com dores, mas os primeiros exames realizados pelo departamento médico do Flamengo não detectaram gravidade na lesão. O camisa 21 ficou de fora da partida contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, mas voltou a ser relacionado no jogo contra o Athletico Paranaense, quando atuou por 22 minutos e anotou o gol de empate do Rubro-negro no último lance do jogo em cobrança de pênalti.

O jogador se reapresentou ainda com dores no joelho direito e ficou de fora do clássico contra o Fluminense. A demora do diagnóstico por parte do departamento médico do Flamengo irritou o atleta, que recorreu a um profissional de sua confiança. Levando os exames de imagem realizados, optou por uma artroscopia para tirar a lesão detectada no menisco medial.

Com a confusão e grande repercussão sobre o caso, de acordo com apuração do site "Goal", o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, terá uma reunião nesta segunda-feira (25) com a equipe médica do clube para entender o ocorrido e cobrar possíveis erros no diagnóstico do atacante.

Há, no entanto, uma tentativa de não passar um clima de crise interna na Gávea antes do duelo contra o Athletico, pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Uma vitória simples garante o Flamengo na decisão do torneio.

Enquanto o problema é resolvido e o assunto vai gerando polêmica, o Flamengo já projeta preparar o artilheiro para a final da Libertadores, que acontecerá no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.