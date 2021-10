Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/10/2021 15:47

Rio - Sem vencer há três jogos e enfrentando o momento mais complicado no comando do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não tem a certeza de que irá continuar no clube carioca em 2022. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", não há qualquer renovação automática acertada no contrato do técnico com o clube carioca que vai até o fim de 2021.

O vínculo do treinador com o clube carioca foi assinado comente até o final da temporada, afinal, o Flamengo passa por uma eleição presidencial ainda em 2021. Apesar do amplo favoritismo de Rodolfo Landim, Renato Gaúcho pode ser substituído mesmo com a reeleição do presidente.

O contrato entre Renato Gaúcho e Flamengo possui bonificações caso algumas metas sejam atingidas. Sendo assim, caso o Rubro-Negro conquiste algum título, o treinador vai receber uma premiação em dinheiro, além do salário. O clube carioca ainda está vivo na luta pelos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.