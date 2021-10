Rubens Menin - Divulgação

Publicado 25/10/2021 16:15

Rio - Tão presente nos anos de 1980, a rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG voltou com tudo em 2021. Com Galo e Rubro-Negro lutando pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro, dirigentes dos dois clubes vêm se alfinetando recentemente. Principal patrocinador do Atlético-MG e membro de um órgão colegiado que administra o Galo, Rubens Menin ironizou o clube carioca ao falar sobre a criação de uma possível liga.

"Eu sou favorável à (criação da) liga, tá? Tem que ter união. Não adianta cada um fazer o seu, não tem jeito. Uma andorinha não faz verão. O Flamengo tem que ter um pouco de humildade nessa hora, porque é o único time que está querendo voar por conta própria, e não voa", afirmou em entrevista ao "Fala Galo".

Menin também criticou o fato do clube carioca ter uma receita tão acima dos demais clubes do país. "Não pode o Flamengo ganhar tão mais que os outros. Pode ganhar mais, porque tem mais audiência. Tudo bem. Aí vem a competência: ganha mais porque tem um desempenho esportivo melhor, que é o que se faz na Fórmula 1", disse.