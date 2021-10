Sormani critica desempenho do Flamengo e dispara: 'Enquanto os outros técnicos estão estudando, Renato está na praia' - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Durante o programa "ESPN F90", nesta segunda-feira (25), o comentarista Fábio Sormani criticou o desempenho das últimas partidas do Flamengo e afirmou que o técnico Renato Gaúcho precisa parar de dar desculpas nas entrevistas coletivas.

"O Flamengo não pode ficar refém do Arrascaeta até porque não é o Zico. Não tem ninguém pra fazer essa função? Muda o sistema, tem que usar a criatividade de treinador. Enquanto uns vão pra praia, outros ficam treinando. Já viram o Cuca pescando, no bar? O Cuca está estudando. Alguém vê o Abel Ferreira batendo perna por aí? Ninguém vê. O Renato tem um folguinha, corre pra praia", disse o comentarista Sormani, da ESPN.

"Ele não poderia estar estudando um jeito, uma alternativa pro Flamengo encontrar uma resposta para esses problemas internos? O Abel deve estar estudando o Flamengo desesperadamente e o Renato tá na praia. Essas coisas fazem diferença", concluiu o comentarista Sormani.



Nesta quarta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na Arena da Baixada, o Rubro-negro arrancou empate nos acréscimos por 2 a 2 com o Furacão.