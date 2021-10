O apresentador Benjamin Back - Reprodução

Publicado 25/10/2021 17:34 | Atualizado 25/10/2021 17:39

Rio - O comentarista Benjamin Back, no programa "SBT Sports", criticou o desempenho do Flamengo nas últimas partidas, nesta segunda-feira (25), mas afirmou que o pedido da torcida pela demissão do técnico Renato Gaúcho é "atitude de torcedor nutella".

"Torcedor que está criticando o Renato Gaúcho é muito Nutella. É o tipo de torcedor que acha que vai ganhar todos os títulos, que não vai perder nenhum jogo. Concordo que o futebol caiu um pouco nos últimos dias, mas acho que o Flamengo ainda tem o melhor futebol do Brasil", disse Benjamin Back durante o ‘SBT Sports.



"O Flamengo tem o melhor elenco do país, tem mais jogadores que podem decidir um jogo do que o Atlético-MG. Pra mim, o Campeonato Brasileiro já acabou, mas o Flamengo ainda pode ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ficar enchendo o saco do Renato Gaúcho agora não tem nexo", concluiu o apresentador.

Nesta quarta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na Arena da Baixada, o Rubro-negro arrancou empate nos acréscimos por 2 a 2 com o Furacão.