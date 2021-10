Time do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/10/2021 18:07

Rio - As autoridades uruguaias decidiram ampliar a liberação de público na final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, no dia 27 de novembro, para 75% da capacidade do Estádio Centenário. A informação foi dada pelo vice de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

Boa notícia: em relação à final da Libertadores no dia 27/11, as autoridades uruguaias decidiram pela ampliação da presença de público permitida no estádio para 75% . — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) October 25, 2021 "Boa notícia: em relação à final da Libertadores no dia 27/11, as autoridades uruguaias decidiram pela ampliação da presença de público permitida no estádio para 75%", escreveu o dirigente em sua conta no Twitter.

BAP e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participam nesta segunda-feira de reuniões com representantes do Palmeiras e da Conmebol para definir questões operacionais para a decisão. Inicialmente, a liberação das autoridades do Uruguai haviam sido de apenas 50%.