Publicado 26/10/2021 10:00

Rio - Vivendo um momento delicado no comando do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho voltou a ser questionado por Mauro Cezar Pereira. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista voltou a questionar a contratação do comandante pelo clube carioca e relembrou a goleada sofrida pelo técnico, quando dirigia o Grêmio na semifinal da Libertadores em 2019.

"A Alemanha jamais contrataria Luiz Felipe Scolari depois do 7 a 1. O Flamengo contratou o técnico do 5 a 0. Sábado fez 2 anos do 5 a 0, que o Flamengo do Jesus aplicou no Grêmio do Renato. E ele, no mesmo Maracanã, com a mesma cara, ali vendo o time dele perder de 3 porque o Fluminense não fez mais gols, fosse o Fluminense um time até mais qualificado, faria mais gols. O Flamengo chega no momento em que ele vai jogando as fichas todas no mata-mata de quarta-feira, na Copa do Brasil, e pensando o que vai fazer na final da Libertadores", afirmou.

Mauro Cezar também fez críticas a Cuca e a Abel Ferreira, treinadores de Atlético-MG e Palmeiras. Na opinião do jornalista, os melhores elencos dos clubes brasileiros tinham condição de apresentar um melhor futebol.

"É isso, nós estamos discutindo aqui um futebol de nível baixíssimo, comandado por maus treinadores, treinadores fracos, todos eles, sem exceção aí, nos principais times, e o Renato talvez seja o pior deles, acho até que ele é pior do que o Abel Ferreira, consegue ser pior do que o português do Palmeiras, não tem ideia, não tem entendimento do jogo", disse.