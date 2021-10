Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/10/2021 09:00 | Atualizado 26/10/2021 09:14

Rio - Com o momento complicado do Flamengo na temporada, o nome de Juan Pablo Vojvoda começou a ganhar força entre os torcedores para o lugar de Renato Gaúcho. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, não existe o interesse do clube carioca em contratar o técnico do Fortaleza para o ano que vem.

"Um dirigente do Flamengo assegurou que em, nenhum momento, o nome de Vojvoda foi discutido internamente. Isso existiu nas redes sociais. Os dirigentes do Flamengo seguem convencidos que o Renato Gaúcho pode dar conta do recado, embora a semana seja extremamente decisiva", disse.

Vojvoda vem sendo elogiado pelo trabalho no clube cearense, que faz campanha surpreendente, lutando pelas primeiras posições no Brasileiro e disputando a semifinal da Copa do Brasil. O argentino teria uma clausula automática de renovação com o Fortaleza.