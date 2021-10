Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O volante Hugo Moura desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, após rescindir com o Lugano. O jogador, que chegou ao clube suíço em julho, se despediu sem disputar sequer uma partida. Ele não foi inscrito pelo clube no campeonato nacional porque os novos donos promoveram reformulações. O Rubro-Negro prepara o atleta para fazer parte do elenco em 2022.

Hugo Moura, mesmo retornando ao Flamengo, não poderá entrar em campo pelo Rubro-Negro, mas a diretoria carioca entendeu que aceitá-lo de volta para que ele possa manter a forma física no clube e ser preparado para 2022 era melhor do que deixá-lo na Suíça.

O Lugano contratou Hugo Moura no começo de agosto a pedido do técnico brasileiro Abel Braga, então comandante da equipe. Porém, durante o processo de chegada do volante ao time, o clube foi vendido para um grupo de empresário que decidiu fazer reformulações, e o treinador acabou sendo demitido após cinco jogos.

Com isso, Hugo Moura, que chegou através de indicação de Abel Braga, acabou virando carta fora do baralho. O vínculo dele de empréstimo iria até junho de 2022. Já o compromisso com o Flamengo vai até dezembro de 2023.