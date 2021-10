Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno SpindelGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 26/10/2021 15:46

Rio - A programação do Flamengo teve um imprevisto nesta terça-feira (26). Marcada para ser exibida a partir das 13h no canal Fla TV, a entrevista coletiva com o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, não aconteceu.



O dirigente responderia às perguntas de maneira online. Contudo, após mais de uma hora de espera, o link foi removido e o evento deixou de ser listado pelo clube.



Até o momento, a assessoria de imprensa do Flamengo não se manifestou sobre o atraso e posterior cancelamento da entrevista com Marcos Braz.



A equipe comandada por Renato Gaúcho vai a campo nesta quarta-feira (27), pela Copa do Brasil. A equipe faz o jogo de volta das semifinais contra o Athletico-PR, no Maracanã, às 21h30.

E MAIS:

A programação do Flamengo teve um imprevisto nesta terça-feira (26). Marcada para ser exibida a partir das 13h no canal Fla TV, a entrevista coletiva com o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, não aconteceu.





O dirigente responderia às perguntas de maneira online. Contudo, após mais de uma hora de espera, o link foi removido e o evento deixou de ser listado pelo clube.

A coletiva de Marcos Braz prevista para acontecer às 13h via FLA TV não aconteceu. Após mais de uma hora de espera, o link foi inclusive removido do canal de YouTube do Flamengo. #lanceFLA pic.twitter.com/cpFPW4yOYW

Até o momento, a assessoria de imprensa do Flamengo não se manifestou sobre o atraso e posterior cancelamento da entrevista com Marcos Braz.



A equipe comandada por Renato Gaúcho vai a campo nesta quarta-feira (27), pela Copa do Brasil. A equipe faz o jogo de volta das semifinais contra o Athletico-PR, no Maracanã, às 21h30.

E MAIS: