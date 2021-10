Comentarista do Grupo Globo vê Flamengo enfraquecido com desfalques: 'Sem eles, não é o melhor time do Brasil' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/10/2021 14:32

Rio - O desempenho do Flamengo nas últimas partidas, tanto pela Copa do Brasil, quanto pelo Campeonato Brasileiro, geraram bastante debates e críticas com a atuação do elenco rubro-negro e também com o trabalho do técnico Renato Gaúcho. Durante o programa "Bem, amigos", do SporTV, na última segunda-feira, o comentarista Maurício Noriega destacou um dos principais motivos para o enfraquecimento de rendimento do clube carioca.

"O Flamengo sem Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol deixa de ser o melhor time do Brasil, o patamar da equipe e a capacidade de rendimento cai muito. Bruno e Gabigol são caras que decidem jogos, a capacidade que o Arrascaeta tem e o quanto ele é importante nem se fala. Um ponto que precisa ser levado em consideração que estamos em outubro e o time mostra muitos sinais de desgaste, isso reflete muito na queda de rendimento", disse o comentarista Maurício Noriega, no 'Bem, amigos'.



Nesta quarta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na Arena da Baixada, o Rubro-negro arrancou empate nos acréscimos por 2 a 2 com o Furacão. Os atacantes Bruno Henrique e Gabigol ainda são uma incógnita para a comissão técnica neste duelo. Por outro lado, o meia-atacante Arrascaeta está sendo preparado para entrar em campo no confronto contra o Atlético-MG, no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.