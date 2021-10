Frequência de lesões em jogadores importantes assusta - Alexandre Vidal/Flamengo

Frequência de lesões em jogadores importantes assusta

Publicado 26/10/2021 14:36 | Atualizado 26/10/2021 14:45

Rio - O Flamengo vem vivendo dias de muita pressão. No último fim de semana, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Fluminense e ainda teve a informação de que o atacante Pedro teria que se submeter a uma operação no joelho, o que acabou ocorrendo na última segunda. Neste clima tenso, uma coletiva de imprensa do vice de futebol, Marcos Braz acabou marcada para às 13 horas desta terça-feira. No entanto, o evento acabou atrasando e fez com que os torcedores rubro-negros ironizassem o ocorrido nas redes sociais.

Os torcedores utilizaram os questionamentos que o departamento médico do clube vem recebendo para ironizar o atraso, sugerindo que o dirigente sofreu uma lesão. Além de Pedro, o Flamengo enfrentou recentemente outras contusões de jogadores importantes como: David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo tem jogo importantíssimo nesta quarta-feira contra o Athletico-PR. A partida vai acontecer no Maracanã e vale vaga na decisão da Copa do Brasil. Uma vitória simples garante o clube carioca na final do torneio.

URGENTE: Marcos Braz se machucou no CT e foi pro DM — ... (@Poxa_Deus) October 26, 2021

Sensacional a resposta do torcedor do Flamengo... Marcos Braz sentiu o adutor da coxa kkkk pic.twitter.com/3svgB3wAxA — Thiago (@PontoDoThiago) October 26, 2021

Informações de que Marcos Braz lesionou a caminho da coletiva https://t.co/8gYxkgluX3 — vt crf (@eumanovt) October 26, 2021