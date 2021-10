Jornalista afirma que o Flamengo acaba de se 'auto sabotar' após cancelamento de coletiva - Alexandre Vidal/Flamengo

Jornalista afirma que o Flamengo acaba de se 'auto sabotar' após cancelamento de coletivaAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/10/2021 16:53

Rio - O cancelamento da coletiva do Flamengo com o vice de futebol, Marcos Braz, nesta terça-feira, repercutiu negativamente nas redes sociais. Além disso, o jornalista Léo Burlá, do portal "UOL", afirmou que o Rubro-negro acabou de se auto sabotar na véspera da decisão contra o Athletico-PR, pela jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

"O Flamengo e sua impressionante capacidade de se auto sabotar. Uma coletiva marcada para apaziguar os ânimos vira uma não coletiva que só fez a temperatura e os rumores crescerem. A um dia de um jogo que pode definir os rumos do ano, clube tratou de se encrencar", disse o jornalista Léo Burlá, no Twitter.



Nesta quarta-feira (27), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. No primeiro confronto, na Arena da Baixada, o Rubro-negro arrancou empate nos acréscimos por 2 a 2 contra o Furacão.