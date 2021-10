Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/10/2021 10:00

Rio - Irritado com os últimos três tropeços do Flamengo na temporada, os torcedores do clube carioca não estão aprovando muito a provável escalação do clube carioca para a "decisão" desta quarta-feira contra o Athletico-PR na Copa do Brasil. Os torcedores rubro-negro subiram a tag #ForaDiegoRibas entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O veterano deverá ser o substituto de Arrascaeta na partida desta quarta-feira, válida pela semifinal da competição. O Flamengo deve entrar em campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego Ribas, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Após empatar o primeiro jogo por 2 a 2 em Curitiba, o Flamengo precisa vencer o clube paranaense para se classificar para a final da Copa do Brasil. Na outra chave, o Atlético-MG encaminhou bem a vaga e pode até perder por três gols de diferença do Fortaleza, que irá se classificar.