Publicado 27/10/2021 08:00

São três jogos seguidos sem vitória, sonho do Brasileirão por um triz de acabar e turbulência interna pelas lesões recorrentes. Há somente um caminho para o Flamengo afastar a crise que chega como um furacão no Ninho do Urubu: vencer hoje o Athletico-PR, a partir das 21h30, no Maracanã, e garantir uma vaga na final da Copa do Brasil.

Como o jogo da ida acabou em 2 a 2, até mesmo o empate pode ser suficiente para ir à decisão se o time passar nos pênaltis, mas não para cessar o cheirinho de confusão que ronda o clube. Nem o lugar na final da Libertadores alivia a pressão. Depois do início avassalador, Renato já é contestado por grande parte da torcida, assim como alguns membros da diretoria, principalmente o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que deu um bolo nos jornalistas e nos rubro-negros ao não aparecer na coletiva marcada para ontem após impasse entre os cartolas. O motivo ainda é um mistério.

O que não se esconde mais é a volta da poderosa dupla de ataque do Mengão ao time titular. Recuperados de lesões, Gabigol e Bruno Henrique comandam a equipe hoje. Já Arrascaeta e David Luiz só devem retornar no sábado, pelo Brasileirão, contra o líder Atlético-MG, partida que pode definir se o sonho do tri continua vivo.

Outra certeza é que a Nação prepara uma bela festa para empurrar o Flamengo rumo ao paraíso de mais uma decisão, ainda que os ingressos à venda não estejam esgotados porque o preço salgado (de R$ 40 a R$ 1.000) assustou os torcedores. Então é melhor fazer o gasto da galera valer a pena, senão a panela de pressão tem tudo para esquentar de vez e fazer do Maraca um inferno.