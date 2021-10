Andreas Pereira - Alexandre Vidal / Flamengo

Andreas PereiraAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/10/2021 09:00 | Atualizado 27/10/2021 09:23

Rio - Um dos reforços do Flamengo para esta temporada, o meia Andreas Pereira vem agradando bastante os torcedores do clube carioca. Emprestado ao clube até junho do ano que vem, o jogador tem a sua compra fixada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões). De acordo com Rodrigo Tostes, vice de finanças do Rubro-Negro, a compra do meia é viável, o que vai definir se o Flamengo irá exercê-la são outros fatores.

"Não sei se o Flamengo vai comprar ou não vai, não está sendo nem discutido internamente ainda, tem um prazo enorme para a gente olhar isso. O que posso dizer é o seguinte: o Flamengo tem capacidade de comprar um atleta de 20 milhões de euros hoje? Total. Com toda certeza tem potencial para isso. O que não falta é gente querendo emprestar dinheiro para o Flamengo, pode gerar essa receita. Mas precisam ser pensados uma série de outros fatores, o que você vai ter de abrir mão para eventualmente poder fazer esse investimento", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

De acordo com o dirigente, a avaliação sobre a contratação em definitivo do jogador passa mais pela avaliação técnica de Andreas Pereira do que pela condição financeira do Flamengo.

"Não é uma questão de planejamento financeiro, é um planejamento muito maior feito pelo futebol, com o financeiro, com o presidente do clube. Se pegar o investimento do Flamengo nos últimos anos em compra de atleta é muito maior do que 20 milhões de euros por ano. Então, tem condições de comprar. A questão é saber se faz sentido dentro dessa estratégia que foi montada", disse.