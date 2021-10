Flamengo alcança marca de maior invencibilidade na Libertadores e o técnico Renato Gaúcho se torna o treinador com mais vitórias - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/10/2021 18:39

Rio - A International Board, órgão responsável pelas regras do futebol, negou o pedido da Conmebol para que a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras tivesse um intervalo de 25 minutos, e não 15, como é o habitual. A informação é do "UOL".

A ideia da entidade era aumentar o tempo de intervalo para promover um evento parecido com o do Superbowl (final do futebol americano), que conta com shows nas pausas. No entanto, a International Board alegou que ampliar o tempo poderia causar lesão nos jogadores.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.