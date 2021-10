Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/10/2021 15:21

Rio - As atuações recentes do Flamengo tem deixado muito a desejar. Durante o programa "Futebol 90" desta quarta-feira, na ESPN, o comentarista Fábio Sormani criticou a queda de rendimento do Rubro-Negro e apontou que, atualmente, o Atlético-MG coloca mais medo nos adversários.

"O Flamengo precisa fazer um grande jogo para voltar a ser o 'Malvadão'. Se ganhar apertado, a desconfiança vai continuar. O Flamengo caiu. Apesar das lesões, o elenco é suficiente para manter o nível. O 'Malvadão' hoje não é o Flamengo e sim o Atlético-MG", disse.

"O Atlético hoje é um time que faz hoje o que o Flamengo fazia ontem. Ele está ganhando e convencendo. Se eu fosse jogador ou treinador e pudesse escolher, eu escolheria não jogar com o Atlético", completou.