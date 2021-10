Torcedores do Flamengo em jogo contra o Athletico-PR - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/10/2021 12:32

Rio - Tratada como uma final antecipada do Brasileiro, a partida entre Flamengo e Atlético-MG pode ter Maracanã lotado. A Prefeitura do Rio liberou nesta quarta-feira a presença de 100% de público em estádios da capital fluminense. No entanto, o Rubro-Negro ainda depende da autorização do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro.

A autorização foi assinalada em decreto do prefeito Eduardo Paes. De acordo com o artigo 3º, "Competições esportivas com a presença de público em estádios e ginásios, com esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas últimas 48 horas". O documento foi divulgado no Diário Oficial.



A alteração mantém, no entanto, a obrigatoriedade do uso de máscaras no local. O esquema vacinal será considero completo após 14 dias da dose reforçada, em pessoas acima de 60 anos, e mesmo período para validar a segunda dose entre torcedores de 15 a 59 anos.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Galo lidera o torneio com 13 pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro, porém, o clube carioca tem dois jogos a menos.