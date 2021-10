Neto aconselha rival do Flamengo antes de decisão da Copa do Brasil: 'Cuidado com a arbitragem' - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 27/10/2021 14:55

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, aconselhou o Athletico-PR antes do duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

"O Flamengo começou tudo antes no Covid, jogou antes, é ajudado pela arbitragem… Será que dariam aquele pênalti que deram no primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã? Duvido que dariam! E se o Flamengo jogar a bolinha que tá jogando passa o Athletico", indicou o apresentador Neto, no Os Donos da Bola.



Na ocasião, o apresentador se refere ao pênalti cometido pelo zagueiro Lucas Fasson em Rodrigo Caio, no jogo de ida do torneio, na Arena da Baixada. O Rubro-negro conseguiu arrancar o empate por 2 a 2 contra o Furacão e se manteve vivo para buscar a vaga no Maracanã. Neto acredita que o Flamengo fique mais forte com o retorno da dupla Gabigol e Bruno Henrique para o duelo, nesta quarta-feira.

"Aí é outro patamar. E o Bruno Henrique é um craque. Só pro Tite ele não é. Não levar o Bruno Henrique para a seleção é uma tremenda sacanagem", concluiu.