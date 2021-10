Pedro comemorando gol diante do Palmeiras - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo terá que fazer uma mudança em seu uniforme para a final da Libertadores. A Conmebol decidiu que o Rubro-Negro entrará em campo com seu segundo uniforme, mas não poderá usar o calção que faz uma espécie de mosaico rubro-negro, que faz parte do conjunto alternativo. A informação é do site "FootyHeadlines", especializado em uniformes.

Sendo assim, o Rubro-Negro jogará a decisão em Montevidéu com camisa branca, calções pretos e meiões brancas. Já o Palmeiras atuará com seu uniforme principal, com camisa verde, calções branco e meiões verdes.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.