Comentarista do Grupo Globo revela motivo do jejum de Gabigol no Flamengo: 'É indiscutível' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/10/2021 15:29

Rio - O comentarista Carlos Eduardo Lino afirmou, no "Seleção SporTV", que a ausência do atacante Bruno Henrique é o principal motivo do jejum de Gabigol nas últimas partidas do Flamengo. Nesta quarta, o jogador tem a chance de voltar a fazer gol com o retorno da dupla, contra o Athletico-PR, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

"A ausência de Bruno Henrique tem participação decisiva no jejum do Gabigol. Isso porque, o camisa 27 tem a capacidade de criar e definir jogadas. Além disso, os dois jogadores se movimentam dentro de campo de uma maneira que se completam", disse o Carlos Eduardo Lino programa no Seleção SporTV.

"O time é moldado para acompanhar a movimentação desses dois atletas. O Gabigol, gosta de espaço para jogar e o Bruno Henrique, consegue promover isso para ele. Logo, é indiscutível que o camisa 9 sente a falta do grande companheiro de ataque", concluiu.