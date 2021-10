Rivais fazem festa com a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Confira os memes!

Rio - A derrota e a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil fez com que os torcedores de clubes rivais do Rubro-Negro comemorassem muito nas redes sociais e produzirem muitos memes ironizando o clube da Gávea. No Maracanã, o Athletico-PR venceu por 3 a 0 e derrotou o Flamengo na semifinal da competição.

Relatar erro