Só a vitória interessa ao Vasco de Diniz contra o CSA, amanhãRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 28/10/2021 00:00

Com os resultados da 32ª rodada até o momento, a situação do Vasco ainda tem solução. Os empates de Goiás e CRB deixaram o Cruzmaltino em uma boa situação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, resta ao time carioca fazer a sua parte. Caso vença, o Vasco pode ficar apenas a três pontos do G-4. Portanto, o momento é de separar os homens dos meninos e, para Fernando Diniz e seus comandados, só a vitória interessa.





HOMENAGEM MERECIDA

Um dos maiores esportistas da história, o ex-jogador Branco merece todas as homenagens possíveis. Na última semana, uma estátua do atual dirigente da CBF foi inaugurada em Bagé (RS), sua cidade natal. Além de ter sido craque dentro das quatro linhas, Branco venceu também a covid-19 e receber todas as homenagens em vida é ainda mais importante. Vida longa a um dos grandes jogadores de futebol do nosso país!

CINCO ANOS DO ADEUS

A última segunda-feira apertou o coração de muitos brasileiros. Há três dias, o falecimento de Carlos Alberto Torres completou cinco anos. O capitão do tricampeonato mundial faz muita falta tanto dentro quanto fora de campo. Assistindo aos últimos jogos da seleção brasileira, fico me perguntando qual seria a reação do nosso eterno capitão se acompanhasse a atual situação da nossa lateral direita, com a titularidade do questionável Danilo.

CAPACIDADE MÁXIMA

Demorou, mas chegou. Depois de muita insistência por parte de alguns clubes, finalmente os estádios no Rio de Janeiro poderão receber 100% da sua capacidade em jogos de futebol. As diretorias tanto do Flamengo quanto do Vasco trabalham para ter 100% de público no Maracanã e em São Januário. O Vasco joga amanhã, contra o CSA e mais de 5 mil ingressos já foram emitidos. Já o Flamengo, atua contra o Atlético-MG, um dia depois, e as vendas começam hoje.