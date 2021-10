Vagner Manicni estava no América-MG e assume o Grêmio - Mourão Panda / América-MG

Publicado 16/10/2021 00:00

A saída do técnico técnico Vagner Mancini do América Mineiro para assumir o Grêmio pegou muita gente de surpresa. Só que o ex-comandante do Coelho já havia feito algo parecido na temporada passada — deixou o Atlético-GO para assumir o Corinthians no meio da temporada. A partir disso, surge a necessidade de um outro debate: os treinadores reclamam constantemente das demissões, mas, quando surge uma situação como essa, boa parte pula do barco para assumir um clube de maior expressão. É uma via de mão dupla.

IGUALDADE NOS RESULTADOS

Os últimos quatro jogos de Flamengo e Atlético Mineiro tiveram os mesmos resultados. Se os mineiros venceram na rodada, os cariocas foram lá e também venceram. Quando o Galo empatou com a Chapecoense, o Flamengo empatou com o RB Bragantino. Ao todo, foram três vitórias para cada lado e um empate. O embate entre as duas equipes acontece daqui a duas rodadas e, até lá, a tendência é que ambos continuem vencendo seus jogos.

PELOTÃO DA FRENTE

Pela primeira vez nesta edição do Brasileirão, seis dos sete primeiros colocados venceram na rodada. A exceção é o Palmeiras do técnico Abel Ferreira (foto), que não saiu do zero contra o Bahia. Todos os demais venceram os seus compromissos. Curiosamente ou não, o Internacional, sétimo colocado, soma 39 pontos, cinco a mais que o oitavo. A impressão é que esse grupo já começa a se descolar dos demais concorrentes.

FIM DE UMA ERA

Depois do VAR e do chip na bola, a Fifa planeja aplicar mais uma tecnologia no futebol. A tendência é que a entidade máxima do futebol substitua os famosos bandeirinhas por robôs. A expectativa é que o sistema esteja disponível para a Copa do Mundo do ano que vem, no Catar. Com todos os problemas financeiros ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, essa é uma escolha que também tem a ver com o custo da operação. Será o fim de uma era?