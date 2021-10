Chay é um dos trunfos do Botafogo na briga pelo topo - Vitor Silva/Botafogo

Chay é um dos trunfos do Botafogo na briga pelo topoVitor Silva/Botafogo

Publicado 12/10/2021 00:00

O Botafogo tem um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, logo mais, no Independência. Caso vença os mineiros, o time do técnico Enderson Moreira alcançará a primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, atual líder da competição, joga apenas no sábado, contra o Vasco, em São Januário. Caso o Glorioso vença o seu jogo e o Coxa perca, a liderança cai no colo do Alvinegro carioca.

APESAR DOS DESFALQUES

Após o Flamengo confirmar as lesões de Bruno Henrique e De Arrascaeta, o time se prepara com o que tem para a sequência da temporada. Os dois atletas são baixas para os próximos jogos e, provavelmente, não atuarão no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no próximo dia 20. Embora tenha muitos problemas de lesão, o técnico Renato Gaúcho já demonstrou que tem o grupo na mão e a expectativa é por bons resultados nas próximas rodadas.

IMPORTÂNCIA DO FATOR CASA

Fernando Diniz - Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Fernando Diniz - VascoRafael Ribeiro / Vasco

O Vasco volta a campo apenas no próximo sábado, contra o líder Coritiba, em São Januário. Até lá, Fernando Diniz (foto) terá tempo para corrigir os erros e fazer com que o Cruzmaltino volte a vencer na Série B. Restam apenas nove jogos para o fim da competição, e o Vasco atua cinco vezes em São Januário. Basta fazer o dever de casa para o time espantar a má fase e voltar à Série A.

SEQUÊNCIA IMPORTANTE

O Fluminense do técnico Marcão terá pela frente partidas fundamentais para as pretensões da equipe tricolor na temporada. Amanhã, às 21h, o Fluminense encara o Corinthians, em São Paulo. Quatro dias depois, vai até Curitiba encarar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. Este é o momento de conquistar bons resultados contra adversários diretos por uma vaga no G-4 e embalar no Campeonato Brasileiro.