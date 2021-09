CT da base do Fluminense, em Xerém: fábrica de talentos - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/09/2021 23:35

Recentemente, a FIFA divulgou um relatório sobre as movimentações no mercado da bola nos últimos 10 anos — entre 2011 e 2020. O clube que mais transferiu jogadores fora da Europa foi o Fluminense. Encabeçando a lista com 183 transferências concluídas, o Tricolor das Laranjeiras é seguido por Grêmio, Anápolis, Maldonado-URU, Boca Juniors e São Paulo. Palmeiras, Corinthians e Flamengo fecham o top 10. A fábrica de Xerém segue a todo vapor.

PASSAGEM RELÂMPAGO

O técnico Abel Braga foi demitido do comando técnico do FC Lugano antes mesmo de completar três meses à frente da equipe suíça. E o pior: a demissão ocorreu no dia em que Abel completou 69 anos. Abel comandou o FC Lugano apenas cinco vezes. Foram três vitórias e duas derrotas. No campeonato suíço, a equipe está na 6ª colocação, sete pontos atrás do líder Zurique.

REFORÇOS IMPORTANTES

O Botafogo acertou a contratação do atacante Luiz Henrique e do lateral-esquerdo Carlinhos, ambos ex-Fortaleza, além da renovação de contrato do meia Chay. Ao que tudo indica, o atacante Rafael Navarro permanecerá até o fim da temporada. Esses reforços para Enderson Moreira são importantes para a sequência da temporada. Novas opções para setores carentes e a permanência de jogadores importantes podem dar fôlego ao Glorioso na busca pelo acesso.