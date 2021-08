Publicado 28/08/2021 00:00

O Flamengo encara o Santos, hoje, pelo Brasileirão, em um jogo que será uma breve despedida do Rubro-Negro das partidas oficiais. Em virtude da convocação para as seleções sul-americanas, a Confederação Brasileira de Futebol adiou as próximas partidas do time carioca — que só voltará a campo no próximo dia 12. O período de 13 dias longe dos gramados será importante para o departamento médico recuperar alguns jogadores, como Bruno Henrique e Rodrigo Caio. O retorno do time carioca será contra o Palmeiras, no Allianz Park.

FOCO NO BRASILEIRÃO

O Fluminense não tem tempo para lamentar a derrota para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Todos os olhos se voltam para o Brasileirão e a luta por uma recuperação no campeonato. O fim de semana será de treinamento no CT Carlos Castilho, já que o Tricolor carioca volta a atuar apenas na segunda-feira, contra o Bahia. Sem Luiz Henrique e Abel Hernandez, suspenso, o técnico Marcão vive a expectativa de poder contar com o retorno de Caio Paulista.

TABELA AMIGA

Apesar de não viver uma boa fase na Série B do Brasileirão, o Vasco de Lisca (foto) tem pela frente dois confrontos em casa contra equipes que lutam contra o rebaixamento. Além disso, as duas próximas rodadas serão em São Januário. O primeiro adversário é a Ponte Preta, amanhã. Na próxima sexta, o encontro é com o Brasil de Pelotas, lanterna do campeonato. Uma sequência boa é primordial para a recuperação do Vasco na Série B.

O BOM FILHO A CASA TORNA

Após 12 anos, o Manchester United, da Inglaterra, anunciou o retorno de Cristiano Ronaldo ao clube. O português estava na Juventus mas solicitou a transferência. Mesmo com muita história do lado vermelho da cidade, um dos clubes que esteve próximo de acertar com Cristiano Ronaldo foi o Manchester City, rival do United em Manchester. Mesmo com 36 anos, CR7 chega com moral e promete colocar o Manchester United novamente no topo.