Elenco do Flamengo comemora o quarto gol sobre o Santos - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/08/2021 00:00

Desde que o técnico Renato Gaucho assumiu o comando do Rubro-Negro, o Flamengo se tornou avassalador contra os seus adversários. Em 14 jogos até aqui, a equipe venceu 12. Além disso, o Rubro-Negro goleou em oito ocasiões. O ataque do Flamengo também é muito poderoso. Foram 45 gols até agora. Curiosamente, 29 foram marcados na segunda etapa, números que mostram um time muito bem preparado fisicamente.

SOLIDEZ NO G-4

Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu com autoridade o Coritiba, no Couto Pereira, e contou com o tropeço do Náutico para terminar a rodada do G-4 da Série B. Se o torcedor alvinegro não tinha esperança, hoje a história é diferente. Enderson Moreira (foto) trouxe de volta ao Botafogo uma competitividade que não havia há bastante tempo. Outro ponto importante foi a solidez defensiva com a volta de Carli ao time titular.

PRIMEIRO PASSO PARA O VASCO

A vitória do Vasco, diante da Ponte Preta, foi fundamental para o clube permanecer no bolo por uma vaga no G-4 na Série B do Brasileiro. Depois de muito tempo, o Cruzmaltino conseguiu se impor dentro de casa e agora mira os primeiros colocados. O próximo desafio é contra o Brasil de Pelotas, penúltimo colocado, novamente em São Januário. Caso vença, o Vasco começa a ver mais de perto o pelotão da frente. Foco no próximo jogo!

NOVELA PRÓXIMO DO FIM

A situação do zagueiro David Luiz está muito perto de chegar ao fim e o Flamengo surge como o principal candidato a contratar o atleta. As negociações avançaram e um desfecho positivo é esperado até o fim do dia. Os últimos dias foram de inúmeras negociações entre as partes e o zagueiro, ex-Arsenal, vê com bons olhos a transferência para o Rubro-Negro carioca.