Publicado 09/10/2021 00:00

Para o Flamengo, o jogo de hoje contra o Fortaleza, no Castelão, é de extrema importância. As duas equipes têm a mesma pontuação no campeonato e estão separadas por apenas dois pontos na tabela do Brasileirão. Diferentemente do que aconteceu contra o RB Bragantino, na última rodada, na quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho terá o retorno de Filipe Luís e ainda Bruno Henrique 100% contra o Leão do Pici. O clima interno é de mais uma decisão.

RECEPÇÃO CALOROSA

A torcida do Vasco é mesmo diferente. Um time com diversos problemas internos, na Série B do Campeonato Brasileiro, e as imagens da chegada da delegação cruzmaltina no Maranhão são pra deixar qualquer jogador animado. Centenas de vascaínos fizeram uma linda festa no aeroporto de São Luís para recepcionar o time que tem um grande desafio hoje, contra o Sampaio Corrêa. O torcedor cruzmaltino merece uma vitória.

APOIAR É PRECISO

Se o primeiro contato da torcida do Fluminense com os jogadores não foi tão positivo assim, o elenco merece uma segunda chance. O tricolor que for hoje ao Maracanã precisa apoiar o time durante os 90 minutos. Fred (foto) fez um apelo em suas redes sociais pedindo a participação intensa do torcedor, e o capitão está mais que certo. O apoio da massa tricolor é fundamental para a engrenagem do time.

PREOCUPAÇÃO DE LONGE

O técnico Renato Gaúcho tem motivos para se preocupar além do jogo contra o Fortaleza. Isso acontece pelo fato de o meia De Arrascaeta ter sentido uma lesão muscular no jogo da seleção uruguaia. O atleta foi substituído ainda na primeira etapa e realizou exames que constataram a lesão. O camisa 14 foi cortado dos jogos contra Argentina e Brasil e retorna ao clube rubro-negro. O Flamengo aguarda a chegada do jogador para fazer uma avaliação.