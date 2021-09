Diniz fez do Vasco um time compacto - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 30/09/2021 00:00

A vitória do Vasco diante do Goiás deu ainda mais confiança ao elenco cruzmaltino quanto à possibilidade de retornar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Um time compacto, com criatividade e usando todos os setores do campo para levar perigo aos adversários. Agora o foco é no Confiança, adversário do próximo fim de semana. Enquanto isso, Diniz (foto) faz pequenos ajustes na equipe em busca de mais uma vitória.









SEMANA LIVRE

Com o adiamento do jogo contra o Santos, que seria no próximo domingo, o Fluminense terá um bom período apenas para treinamento. O Tricolor das Laranjeiras retorna aos gramados apenas no próximo dia 6, contra o Fortaleza, no Maracanã, com a presença de público. Sem perder há sete jogos, o Fluminense se prepara para voltar ao G-4 e retornar à Libertadores na próxima temporada.









ISONOMIA PRA QUEM?

A palavra da moda no futebol brasileiro é a isonomia. Enquanto alguns clubes lutam de acordo com seus interesses, outros preferem adotar um discurso hipócrita de que deveria valer a mesma regra para todos. Com a decisão da CBF e dos 19 clubes – exceção ao Flamengo – de autorizar a presença de público nos estádios, o Bahia se viu prejudicado por não haver liberação do governo para tal situação. E agora? Quem falará de isonomia?







O PRIMEIRO DE MUITOS

Lionel Messi - Foto: Franck Fife/AFP

Depois de quatro jogos passando em branco, o argentino Lionel Messi finalmente desencantou. O gol contra o Manchester City, pela Champions League, foi importante para dar a vitória ao PSG e deixar o argentino confiante em seu novo clube. O trio Neymar, Messi e Mbappe parece se entender cada vez mais com o passar do tempo e, se tudo der certo, o PSG estará firme e forte na briga pelo tão sonhado título europeu.