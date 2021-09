O lateral-direito Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 03/09/2021 00:00

Se o Botafogo acertar a contratação do lateral-direito Rafael, ex-Manchester United, será um gol de placa. Apesar de ter sido revelado pelo Fluminense, o atleta nunca escondeu o desejo de vestir a camisa do Glorioso, seu clube do coração. A dificuldade da negociação é clara, mas a diretoria tem um aliado muito importante nessa batalha: a vontade de jogador. Aos poucos, o Botafogo vai voltando aos trilhos.





A FORÇA DA TORCIDA

Quando o assunto é engajamento, a torcida do Flamengo é diferenciada. O movimento nas redes sociais pedindo a contratação de David Luiz tem sido muito grande. Somente ontem, mais de 600 mil publicações no Twitter pediam a contratação do atleta. Em Juiz de Fora, antes de resolver seu futuro, David Luiz sentiu a energia da torcida rubro-negra e balançou. Resta saber se esse barulho será suficiente para que o zagueiro ex-Arsenal volte a vestir vermelho.

A IMPORTÂNCIA DE UM CAPITÃO

O zagueiro Leandro Castan é um dos líderes do elenco do Vasco, mas não atravessava um bom momento. Muito criticado pelos torcedores, o camisa 5 deu a volta por cima e, nos últimos jogos, readquiriu sua confiança e levou mais segurança à zaga do Vasco. Durante a entrevista coletiva que concedeu no CT Moacyr Barbosa, Castan preferiu dividir os méritos pelos últimos resultados do Vasco e pregou cautela quanto ao resto do campeonato. Atitudes de um verdadeiro líder.

QUEM SEGURA?

Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United - Foto: Divulgação/Manchester United

O português Cristiano Ronaldo segue empilhando recordes. Com os dois gols contra a Irlanda, CR7 se tornou o maior artilheiro por seleções da história, superando o iraniano Ali Daei. Já são 111 gols pela seleção portuguesa. Agora de volta ao Manchester United, Cristiano Ronaldo parece fazer o impossível. Mesmo com 36 anos, continua sendo um jogador dedicado, decisivo e fundamental para a engrenagem de sua seleção. É difícil de parar o português.