Está claro que a melhor escolha de David Luiz é o FlamengoDivulgação

Publicado 04/09/2021 00:00

Se muitos achavam que a negociação entre Flamengo e David Luiz não se estenderia, a realidade mostra o oposto. Pela bagagem que tem o zagueiro ex-Arsenal, era de se imaginar que o acerto seria da noite para o dia. O problema é que o tempo está passando. Com encerramento do prazo de inscrição para a Champions League e para a Europa League, está claro que a melhor escolha de David Luiz é o Flamengo. Por aqui, o atleta vai disputar todos os títulos da temporada e tem a oportunidade de mudar sua imagem, de forma definitiva, com alguns brasileiros.





EVOLUÇÃO NOTÓRIA

O técnico Marcão está iniciando seu trabalho à frente do Fluminense. Embora já estivesse no dia a dia do clube, o novo treinador do tricolor vem apresentando novidades quando o assunto é o repertório ofensivo do Flu. Se há alguns jogos havia um problema muito grande de criação, com Marcão essas chances estão aparecendo. A entrada de Jhon Arias deu outra cara ao time, que começa a encorpar.

RETORNO IMPORTANTE

O goleiro Gatito Fernandez está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. Essa noticia é daquelas para o técnico Enderson Moreira comemorar bastante. Mesmo com o bom momento vivido por Diego Loureiro, Gatito é um goleiro de experiência e muita qualidade. Se voltar dentro do esperado — até o fim do mês —, o Botafogo terá mais um reforço para a sequência da temporada. A história do goleiro paraguaio no Glorioso é bonita e seu retorno é bastante aguardado.

DOMINGO DE CLÁSSICO

Amanhã, a Seleção terá a oportunidade de, quem sabe, recuperar a confiança dos brasileiros. Se a vitória contra o Chile não foi vistosa, contra os argentinos a obrigação é de vencer e convencer. Liderando as Eliminatórias, o momento é perfeito para Tite fazer alguns testes. Com Hulk, Everton Ribeiro e Gerson no banco de reservas, opções não faltam. Após perder a Copa América no Brasil, é hora de recuperar a confiança e a hegemonia diante dos hermanos.