Na lista, Gabi está à frente de Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Gabi leva consigo o verdadeiro significado de ídolo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Na lista, Gabi está à frente de Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Gabi leva consigo o verdadeiro significado de ídoloFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/09/2021 06:00

A geração 2019 do Flamengo também será lembrada como a “Era Gabigol”. A importância do atacante para equipe é notória. Além disso, a relação com o torcedor rubro-negro é a melhor possível. Se não bastasse tudo isso, Gabigol, desde que chegou ao Flamengo, só não fez mais gols por clubes que o polonês Lewandowski, do Bayern de Munique. Na lista, Gabi está à frente de Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Gabi leva consigo o verdadeiro significado de ídolo.





REFORÇO CASEIRO

A diretoria do Fluminense segue trabalhando para manter as principais peças do elenco e deu um passo importante ao adquirir boa parte dos direitos econômicos e federativos do atacante Caio Paulista. Muitos podem não se lembrar, mas Caio deu a volta por cima no tricolor e, depois de muitas críticas, se tornou um dos principais nomes do time.







DESFALQUE DE PESO

Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Enderson Moreira Vitor Silva/Botafogo

A ausência de Enderson Moreira nos próximos dois jogos do Botafogo será sentida pelo clube. Em virtude das ofensas contra a arbitragem em sua estreia pelo Glorioso, o treinador pegou mais dois jogos de gancho e fica fora dos jogos contra Londrina e Náutico. A decisão não cabe recurso. A importância de Enderson para o Botafogo é evidente. Desde que chegou, o time perdeu apenas um jogo e demonstra mais entrosamento em campo. Mesmo sem o comandante a beira do gramado, o alvinegro tem tudo para vencer seus próximos jogos e seguir subindo.







HORA DA VERDADE

Restando três jogos para o fim da primeira fase da Série C, o Volta Redonda tem grandes chances de se classificar para a fase seguinte. O técnico Neto Colucci se reinventou durante a competição e recolocou o Voltaço na briga por uma vaga na próxima Série B. Na quarta colocação, com 22 pontos, o time da Cidade do Aço está apenas a dois pontos do líder e, dependendo dos resultados, pode assumir o primeiro lugar ainda nesta rodada, que começa sábado. É o futebol do Rio querendo mais um time nas primeiras divisões.