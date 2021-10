O técnico Renato Gaúcho terá sequência de partidas no Rio - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/10/2021 00:00

A tabela do Flamengo no Campeonato Brasileiro fará com que o Rubro-Negro não saia do Rio de Janeiro pelas próximas três rodadas. Os jogos serão contra Cuiabá e Fluminense, além do confronto direto contra o Atlético-MG. No primeiro turno, o Flamengo fez apenas três pontos dos nove possíveis contra esses adversários e, se quiser ser tricampeão brasileiro, vai precisar melhorar os números para chegar vivo no jogo contra o Galo.





RETORNO PRÓXIMO

Enderson Moreira. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 21 de Setembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Enderson Moreira. Treino Botafogo no Estadio Nilton Santos. 21 de Setembro de 2021, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra..Vitor Silva/Botafogo

Restando apenas oito jogos para o fim da Série B, o Botafogo do técnico Enderson Moreira já faz as contas para consolidar o acesso. Serão quatro partidas em casa e quatro fora. Se o Glorioso mantiver o ótimo retrospecto dentro do Nilton Santos — são 12 vitórias em 15 jogos — chegará aos 64 pontos e, sendo assim, estará muito próximo do retorno à Série A. Falta pouco!

DISPUTA EM OUTRO PATAMAR

A ótima consultoria jurídica Belinger — que também prestava serviços ao ex-treinador do Flamengo Jorge Jesus — entrou em ação para auxiliar o atacante Bruno Henrique contra uma torcedora pelos direitos comerciais da expressão "oto patamar". Através de uma nota oficial, a consultoria deixou claro que não há uma disputa judicial em andamento e que não há qualquer tipo de violação por parte do jogador. Convenhamos que para alguém pegar a expressão "oto patamar" e exigir na Justiça qualquer recompensa do atacante Bruno Henrique é, no mínimo, constrangedor.

O VAR E SUAS POLÊMICAS

Mais uma rodada do Brasileirão e, automaticamente, mais polêmicas no VAR. Foram algumas decisões questionáveis de arbitragem na 26ª rodada do Brasileirão. Na Neo Quimica Arena, um suposto pênalti a favor do Fluminense foi ignorado. No Mineirão, o Galo ficou na bronca depois que a arbitragem não marcou uma penalidade em cima de Zaracho. No Castelão, o Fortaleza reclamou de um possível pênalti não marcado pela arbitragem.