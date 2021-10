Gabigol festeja com Thiago Maia: camisa 9 não vive boa fase - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

22/10/2021

Quando a fase é ruim, nada dá certo. O momento de um dos melhores atacantes do país não é nada bom. Gabigol já não marca há sete jogos e começa a enxergar a sombra do seu companheiro Pedro cada vez mais próxima. A sorte é que fases são passageiras. O torcedor do Flamengo prefere acreditar que Gabigol está se preparando para as grandes decisões que o clube terá pela frente. Até porque o camisa 9 gosta de jogo grande.

LOCAL DEFINIDO

A escolha da Fifa de sediar o próximo Mundial de Clubes nos Emirados Árabes pegou muita gente de surpresa. Outros países eram candidatos, como África do Sul e o próprio Brasil, mas a logística impediu que se tornasse possível. Com os jogos do Mundial acontecendo entre janeiro e fevereiro, caso o Flamengo vença a Libertadores e esteja no Mundial, a temporada rubro-negra pode ter fim apenas no ano que vem.

DECISÃO COERENTE

A liberação dos áudios da cabine do VAR com os árbitros demorou, mas a CBF, finalmente, entendeu a necessidade de tal medida para deixar o futebol mais transparente. Tornaram-se comuns diversas reclamações — muitas com razão — de clubes que sofreram com decisões controversas das arbitragens de campo ou de vídeo. Essa decisão da entidade máxima do futebol brasileiro vai ao encontro com o que faz a Conmebol, que sempre divulga os áudios em lances polêmicos tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana.

SITUAÇÃO DELICADA

Joel Carli Foto: Vitor Silva/Botafogo

A decisão dos jogadores do Botafogo de não concederem entrevista aos jornalistas até que a diretoria cumpra com suas obrigações tem semelhanças com outro movimento feito em 2019, no mesmo Botafogo. Na ocasião, o zagueiro Joel Carli (foto), capitão da equipe, liderava o grupo de jogadores. Atualmente, o panorama é o mesmo. A diferença é que o Alvinegro vive um ótimo momento na Série B e está muito próximo do acesso.