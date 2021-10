Publicado 21/10/2021 00:00

Ainda não é oficial, mas a diretoria do Flamengo planeja abrir o Maracanã para os rubro-negros acompanharem a decisão da Libertadores — assim como foi em 2019. Depois de a Conmebol anunciar os preços exorbitantes para a final, a alta cúpula do Flamengo enxerga com bons olhos essa possibilidade. O grande problema seria a capacidade liberada pela prefeitura. Atualmente, 50% do Maracanã estão liberados para receber os torcedores, mas o Flamengo aguarda novas determinações dos órgãos responsáveis para saber se poderá contar com toda a capacidade do estádio.

O SONHO ESTÁ VIVO

O Vasco só entra em campo no próximo domingo, quando visita o Náutico, em Pernambuco. Só que, antes mesmo de entrar em campo, os vascaínos tiveram motivos para comemorar. Os tropeços de CRB e Goiás deixaram o Vasco em uma boa situação na tabela. Caso vença, o Cruzmaltino pode ficar apenas a um ponto do G-4 — dependerá ainda de um tropeço do Avaí. Com Diniz, o Vasco tem um aproveitamento superior a 66% e, se mantiver esses números, tem grandes chances de retornar à elite do futebol brasileiro.

TEMPO PARA TRABALHAR

A semana livre para o Fluminense apenas treinar é fundamental para o time subir ainda mais de produção. O clássico contra o Flamengo, no sábado, vale para o Tricolor grudar no G-6 do Brasileirão. A tendência é que Marcão permaneça com Marlon na lateral esquerda e Yago, que sentiu o tornozelo, não deve ser problema para o clássico. O tempo apenas para treinamento foi primordial na recuperação do atleta.

BOM SENSO

Ao que tudo indica, o técnico Tite (foto) não convocará jogadores que atuam no Brasil na próxima convocação, prevista para o fim de outubro. Essa seria a atitude certeira da comissão técnica da Seleção, até porque em novembro haverá muitos jogos importantes de diversas competições. O planejamento será definido nos próximos dias, e a ideia de Tite é de observar outros jogadores, que tiveram pouco tempo vestindo a Amarelinha.