AFINAL, RENATO PRIORIZA AS COPAS? | | O Dia

Renato Gaúcho comanda o Flamengo amanhã na Copa do BrasilAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 00:00

Um debate que vem dando o que falar no Flamengo é sobre Renato Gaúcho priorizar as competições mata-mata. Curiosamente, os números do Rubro-Negro em jogos que antecedem partidas de Copa não são tão positivos assim. De agosto para cá, foram sete partidas antes de jogos pela Libertadores ou Copa do Brasil. Dos sete jogos, o Flamengo venceu apenas dois, empatou três e perdeu outras duas vezes. Amanhã, o Flamengo tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil pela frente e precisa vencer para afastar qualquer debate sobre prioridades na temporada.

NUMERO MÁGICO

A remontada tricolor na temporada já começou. Na oitava colocação, com 36 pontos - e um jogo a menos - o Fluminense começa a fazer as contas para volta a Libertadores na próxima temporada. O número mágico é de 64 pontos para estar no G-4 ou próximo dele, tendo como base as últimas duas edições do Brasileirão. Restando 12 jogos, são 36 pontos em disputa. Para não depender de ninguém, com mais nove vitórias o Fluminense se solidifica, muito provavelmente, entre os cinco primeiros. Caso não chegue a esse número, basta torcer para o G-4 se tornar G-9 que ainda haverá uma possibilidade real de ir, de forma direta, para a fase de grupos da próxima Libertadores.

FINAL ATRÁS DE FINAL

Restando oito jogos para o fim da Série B, o Vasco segue vivo na busca por uma vaga no G-4. Com 46 pontos e na sexta colocação da tabela, o Gigante da Colina tem mais uma decisão pela frente: enfrenta o Náutico, fora de casa, em busca de mais uma vitória. Das oito partidas restantes, quatro serão em São Januário e outras quatro longe do Rio de Janeiro. Além de vencer as quatro em casa, o cruzmaltino precisaria de, pelo menos, mais uma vitória fora para chegar a 61 pontos e ter chances de encerrar a Série B no G-4. Neste momento, o pensamento precisa ser jogo a jogo. E toda partida é uma decisão.

VALORES SALGADOS

A Conmebol ainda não oficializou, mas o preço dos ingressos para a grande final da Libertadores será alto. Estima-se que os valores mínimos girem em torno de 250 dólares, cerca de R$ 1.250,00. Apesar de ser um jogo importante, com um apelo muito grande, a Conmebol deveria repensar os valores. O mundo vive um momento delicado financeiramente e, com certeza, muitos torcedores não poderão embarcar para o Uruguai em virtude do alto custo.