PROBLEMAS À VISTA

Publicado 23/10/2021 00:00

Após a Federação Uruguaia de Futebol anunciar que o meia De Arrascaeta está na pré-lista para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa, o Flamengo já começa a agir nos bastidores e tentará a liberação do atleta — caso seja confirmada sua convocação. A verdade é que falar sobre data Fifa é chover no molhado. É inconcebível um campeonato, com o tamanho do Brasileirão, não paralisar seus jogos durante as partidas das seleções. Quem perde são os clubes.

APROVEITAMENTO DE CAMPEÃO

Desde que chegou, o técnico Fernando Diniz (foto) mudou a cara do Vasco. Além de ter se tornado um time muito mais organizado, a equipe carioca também se tornou bastante competitiva dentro dos jogos. Com apenas uma derrota em sete jogos, Diniz tem um aproveitamento próximo dos 70%. Se mantiver tal rendimento, o Vasco sobe. Afinal, o Cruzmaltino está em grande fase!

CONTAGEM REGRESSIVA

O Botafogo está muito próximo de alcançar a sua meta na temporada — retornar à Série A em 2022. Com 55 pontos e em segundo lugar, o número mágico para o Alvinegro é 64 pontos. Restando três vitórias em sete jogos para chegar ao objetivo, Enderson Moreira tem, curiosamente, três jogos em casa. Basta vencer os jogos dentro do Nilton Santos — o Glorioso é o melhor mandante do campeonato — que o Botafogo confirmará o seu retorno à elite do futebol brasileiro.

UM OLHO NO PEIXE E OUTRO NO GATO

Todos apostam as suas fichas que o jogo entre Flamengo e Atlético-MG, no próximo dia 30, será a grande decisão do Brasileirão. As duas equipes se enfrentam na rodada do próximo fim de semana e o sinal de alerta já está ligado de ambos os lados. Isso porque o Atlético-MG tem quatro jogadores importantes pendurados: Nathan Silva, Junior Alonso, Nacho Fernandez e Hulk. Ou seja, além de o Rubro-Negro secar o Galo na rodada, também vai torcer pra que boa parte desses jogadores recebam o terceiro amarelo para, assim, não atuarem no próximo dia 30. A bola ainda não rolou mas o jogo já começou.