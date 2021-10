Suposto 'antes e depois' de Thaís Braz depois de harmonização facial - Reprodução

Suposto 'antes e depois' de Thaís Braz depois de harmonização facialReprodução

Publicado 30/10/2021 14:56 | Atualizado 30/10/2021 15:06

São Paulo - A ex-BBB Thaís Braz chamou atenção nas redes sociais ao aparecer com o rosto um pouco diferente do que os fãs conheceram durante o confinamento do "BBB 21". Alguns internautas acreditam que a influenciadora exagerou na harmonização facial.

Um suposto "antes e depois" de Thaís Braz circulou nas redes sociais e gerou comentários a respeito do procedimento estético. "Ela já era linda, nem precisava", escreveu uma seguidora. "Era linda e edicada", analisou outra. "O melhor é ela jurando que não fez nada no rosto (risos). Coragem", pontuou um internauta.

Posicionamento

Thaís usou os stories do Instagram para negar a realização da harmonização facial. A ex-BBB também descartou a bichectomia e avisou que só fez preenchimento labial.

“Gente, eu não fiz bichectomia. Meu rosto sempre foi marcado. E meu rosto é assim, quando estou magra, ele suga muito. Quando engordo um pouquinho, ele já fica redondinho, porque tenho bochechão. Tem gente que quando engorda um pouquinho, aumenta o quadril, aumenta o bumbum. Eu não. Continuo a mesma coisa. O termômetro para saber se engordei é o meu rosto. E outra coisa, não fiz harmonização facial. Só coloquei preenchimento na boca e quando você coloca, ele fica um pouco inchado no dia e depois ele fica normal”, desabafou a ex-BBB.

Ainda nos stories do Instagram, Thaís disse que não se importa mais com os comentários e não descarta um novo procedimento estético no futuro. "Se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não teria problema nenhum de falar se eu tivesse feito. E eu não fiz porque não tive vontade, só tive vontade de colocar um pouco de boca", finalizou Thaís Braz.