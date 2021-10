Lucas Lucco - Divulgação/ Jacques Dequeker

Lucas LuccoDivulgação/ Jacques Dequeker

Publicado 30/10/2021 13:19

Rio- Em 2016, o cantor Lucas Lucco vivia uma fase de absoluta loucura na carreira, já que conciliava shows com as gravações de "Malhação". Neste sábado, (30), em entrevista ao "É de Casa", Lucco revelou que passou por uma fase de depressão e síndrome do pânico.

"Em 2016, eu estava tentando conciliar novelas e os shows. Eu gravava de segunda à sexta, e nos fins de semana fazia os shows. Quando vi, percebi estar fazendo 30 shows no mês", relembrou. "Fui percebendo que essa correria toda, esses milhões de compromissos, estavam afogando meu amor pela música. E tive depressão, síndrome do pânico", completou o cantor.

O artista também falou sobre o momento especial que está vivendo em relação a paternidade. "Nunca esperei sentir um amor tão profundo. Para a mãe, sempre é diferente, pois eles já estão conectados desde sempre. Para o pai é surpreendente, e hoje estou totalmente rendido", falou ele. O cantor é casado com a modelo Lorena Carvalho, com quem tem um filho de sete meses, Luca.