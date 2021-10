Ator lamenta morte do pai - Reprodução

Ator lamenta morte do paiReprodução

Publicado 30/10/2021 12:08 | Atualizado 30/10/2021 14:24

Rio - Hugo Bonemer, primo do jornalista William Bonner, lamentou a morte do pai, Christian Bonemer, que faleceu vítima de complicações da covid-19. O ator publicou um texto no Instagram falando sobre a luta contra a doença e a tristeza de perder o pai.



fotogaleria Em uma postagem emocionante no Instagram, Hugo contou aos seguidores que o pai ficou 16 dias na intubação. "A gente tentou mudar as coisas, e criar um novo desfecho pra essa história, com tudo o que existe numa situação como a que ele estava. Mas há 16 dias meu pai veio lutando pra sair do hospital, da intubação, da ECMO, e há limites pra toda batalha. Há limites pro meu entendimento do que parece justo. E isso não parece. Não é. Não pode. Dói demais", escreveu Hugo.

O ator publicou uma foto segurando a mão do pai que era para ser usada quando ele recebesse alta. "(...) que eu consiga encher meu coração de amor até que o buraco feche. Essa foto era pra te mostrar no fim de tudo o quanto você estava sendo amado. O homem mais generoso que eu conheci. O melhor e mais longo abraço do mundo. Eu podia ficar horas ali. Que se dedicou a vida toda à sua família e ao que acreditava ser bom pra ela. Meu paizinho lindo. Morreu com um sorriso no rosto, vê se pode? Provando que até na hora da morte devia estar fazendo piada com alguma coisa", completou.

O sobrinho de William Bonner recebeu apoio de famosos como Boninho, Marcelo Adnet, Silva e Carmo Dalla Vecchia. Na manhã deste sábado (30), Hugo fez mais uma homenagem ao pai, desta vez com um vídeo. " Nunca deixava a peteca cair, olhando por cima dos óculos e com curiosidade pro mundo. Até que agora, decidiu se juntar às estrelas. Você é uma estrela, pai. Um superstar", escreveu.