Atriz disse como lida com a perda do amigo Reprodução

Publicado 30/10/2021 13:13

Rio - Em entrevista para a revista Marie Claire, Mônica Martelli revelou que sofre uma pressão para superar o falecimento de Paulo Gustavo. O humorista, que morreu em maio após complicações da Covid-19, era amigo de longa data e companheiro de cena da atriz.

"Não tem um dia sem que eu pense em Paulo Gustavo. Estou passando pelo maior luto da minha vida e sofro cobranças para ‘voltar ao normal’. Que normal? Não tem mais normal. Meu normal era outro, com o meu melhor amigo", confessou.

Mônica revelou como lida com a instabilidade emocional depois da perda. "Eu acho que o artista sempre consegue encontrar caminhos e brechas, a partir das dificuldades. Precisamos nos reinventar para sobreviver, porque a arte é essencial na vida de todos. Em um dia, estou dançando e acho que me curei do luto. Aí, no dia seguinte, fico mal de novo. A gente acha que essas fases são lineares, mas não são. Vou aprendendo a viver com essa impermanência", afirmou.