Publicado 30/10/2021 18:36 | Atualizado 30/10/2021 18:37

Rio - Eike Batista vai ser pai pela quarta vez. Aos 64 anos, ele espera o segundo filho do casamento com Flavia Sampaio, com quem já tem o Balder, de 8 anos de idade. O empresário ainda é pai de Thor Batista, de 29 anos, e Olin, de 25, do relacionamento com a ex-rainha de bateria Luma de Oliveira.

Quem fez revelação foi a própria Flavia por meio de uma publicação no Instagram. "Oito anos depois… Vivendo de novo a maior felicidade do mundo. E com a benção e tamanha felicidade dele, Balder, tudo se tornou ainda mais especial nesse momento. A coisa que ele mais gosta de contar a todos…. Minha mamãe está grávida, você sabia", escreveu ela.