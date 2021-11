Aos 11 anos, Bruninho fala sobre a mãe, Eliza Samudio: ’Nunca sai do meu coração’ - Reprodução

Aos 11 anos, Bruninho fala sobre a mãe, Eliza Samudio: ’Nunca sai do meu coração’Reprodução

Publicado 04/11/2021 09:03

Rio - Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes, deu uma entrevista ao canal da psicóloga e coach Renata Gouvêa no YouTube. No bate-papo, o garoto de 11 anos falou sobre seus estudos e o sonho de se tornar jogador de futebol.

Bruninho é criado pela avó materna, Sônia Moura, e pelo marido dela, padrasto de Eliza. Sem qualquer ajuda financeira do pai e com a brutal morte da mãe, assassinada a mando de Bruno Fernandes, o menino sabe que precisa estudar para conseguir vencer na vida.

"Minha avó sempre disse pra eu estudar, apesar de gostar de futebol. Ela fala para eu estudar, porque, se caso não der certo, eu terei um plano B. Senão, vou ser meio que um nada na vida, né", disse o menino, ainda uma criança, em sua primeira entrevista. Bruninho também contou que sua matéria preferida na escola é matemática, que a cor que mais gosta é amarelo e que seu prato preferido é macarrão com queijo.

Uma das conquistas que Bruninho mais se orgulha é a bolsa integral que tem em uma escola particular de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. "Minha escola é muito boa, graças a Deus e à dedicação minha, porque muita gente desiste no meio do caminho e eu nunca desisti. Um dia eu falei com a minha mãe (avó Sônia): 'um dia eu vou conseguir estudar numa escola boa'. E consegui uma bolsa de 100%, isso foi alguma coisa que eu consegui por mim mesmo. É ótima a minha escola", afirmou o garoto.

Bruninho conhece seu passado, mas não sabe em detalhes o que aconteceu com a mãe, Eliza Samudio. O garoto chama a avó de mãe e considera o marido dela, padrasto de Eliza, como pai. "É meu pai, né... É ele que está me cuidando", afirmou.



O menino não citou o pai na entrevista, mas falou sobre a violência contra as mulheres e crianças, muitas vezes motivada pelas drogas. "A maioria das pessoas de baixa renda, às vezes, não tem muita escolha. Mas por mais que seja difícil nunca entre nas drogas, nunca desista dos seus sonhos. Mesmo que ninguém esteja te apoiando", disse.

Apesar de parecer um garoto maduro para sua idade, Bruninho mostra que ainda é uma criança ao falar sobre a mãe, com quem só conviveu nos seus primeiros quatro meses de vida. "Minha mãe está no céu, mas graças a ela que eu estou aqui, e ela nunca sai do meu coração", finalizou.