Maitê Proença e Adriana Calcanhoto - reprodução

Maitê Proença e Adriana Calcanhotoreprodução

Publicado 04/11/2021 08:43 | Atualizado 04/11/2021 08:48

Rio - Discretas em relação à vida pessoal, Maitê Proença e Adriana Calcanhotto não falam muito sobre o relacionamento entre as duas, que veio à publico em setembro deste ano com burburinhos na imprensa. Em entrevista ao "29 horas", nesta semana, Maitê, de 63 anos, abriu o jogo sobre a relação com a cantora, de 56.