Rubinho Barrichello e Paloma Tocci - Reprodução Internet

Publicado 04/11/2021 08:07

Rio - A apresentadora Paloma Tocci confirmou em conversa com seus seguidores do Instagram que reatou o namoro com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubinho Barrichello. Ela revelou que os três meses em que ficaram separados serviram para "ajustes" no relacionamento.

"Sim [voltamos em definitivo]. Quando ele estiver ao meu lado, podemos falar mais sobre isso um dia, se ele quiser, claro. Mas, às vezes relacionamentos passam por ajustes. Em alguns momentos é preciso 'tirar o time de campo'. Mas, foi para o nosso melhor. Que Deus abençoe nossa relação".

Paloma também agradeceu o carinho dos seguidores com o casal. "Eu amo as mensagens de vocês. Recebo muitas falando da gente. Vocês são muito fofos, a gente ama o carinho de vocês." A apresentadora também afirmou que os dois não estão morando juntos e que cada um está empolgado com obras em suas respectivas casas.

"Não [moramos juntos]. Estou preparando tudo da minha obra e mostrando aqui. O Rubinho está começando uma obra no dele também. Dormimos muito um na casa do outro, mas cada um tem sua casa", disse.

No início de outubro, Rubinho já tinha dado indícios de que os dois estavam se reconciliando. O piloto postou uma foto com Paloma e escreveu: "Amo você". Ele também respondeu a um comentário com "Minha melhor volta".