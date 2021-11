Viih Tube fala sobre autoconhecimento após fim de namoro - Reprodução/Instagram

Viih Tube fala sobre autoconhecimento após fim de namoroReprodução/Instagram

Publicado 03/11/2021 18:39

Rio - Viih Tube deixou claro para os fãs que está bem após o término do namoro de 3 anos com o influenciador Bruno Magri. Nesta quarta-feira (3), a ex-BBB respondeu perguntas de fãs nos Stories do Instagram e abriu o jogo seu processo de autoconhecimento.

"Acabei de fazer terapia hoje e até falei com a minha terapeuta que sinto que estou na melhor fase da minha vida", declarou a youtuber, que ainda acrescentou: "Que me conheço... Me achei, que me sinto bem sozinha, que quero estar sozinha".

A influenciadora também usou suas redes sociais para comemorar após ultrapassar a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram. "Hoje somos 20 milhões de pessoas aqui, eu já fiz tanta loucura que não sei nem como estão aqui comigo ainda! Obrigada por me sentirem, por me conhecerem, por me verem da forma mais real possível sempre! Eu amo minha profissão, amo sonhar e realizar, eu amo vocês", escreveu em postagem no feed.

Confira a publicação: