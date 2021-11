Tatá Werneck e Juliette Freire - Reprodução

Publicado 03/11/2021 16:44

Rio - Tatá Werneck usou suas redes sociais, nesta terça-feira (2), para responder o comentário de um internauta que pediu sua substituição no "Lady Night". Em tweet já apagado, o usuário sugeriu que a ex-BBB Juliette Freire assuma o comando do talk show e a humorista fez questão de rebater a postagem.

"Juliette é um fenômeno! Eu sou fã! Ela é encantadora, mas você não precisa diminuir alguém pra exaltar outra pessoa", escreveu a apresentadora. "Até porque eu criei o Lady Night. Cada quadro . Cada parte. Então cuidado porque seus espinhos venenosos nada tem a ver com a luz que a Juliette é", completou a esposa de Rafa Vitti.

O comentário indelicado foi feito após o Multishow anunciar a estreia da nova temporada de "Lady Night", no dia 15 de novembro. Com vídeo bem-humorado, a apresentadora já adianta que entre os convidados dos novos episódios está Marcos Mion, que viralizou na web com suas reações ao ser contratado pela Globo.