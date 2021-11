Xuxa Meneghel se revolta com declarações de Erasmo Viana sobre gays - Reprodução

Publicado 03/11/2021 15:52 | Atualizado 03/11/2021 16:00

Rio - Xuxa Meneghel não escondeu sua indignação ao comentar declarações polêmicas de Erasmo Viana em "A Fazenda 13". A apresentadora criticou o modelo que chegou a ser acusado de homofobia após revelar que já pensou em atirar com arma de paintball em casais gays que transam no Parque Ibirapuera , em São Paulo.

“Gente… Não deve ser verdade, não pode ser… Para… Para o mundo que eu vou embora com a minha nave…O ser humano não pode tá tão louco, eu já tive falas errôneas, já falei coisas que não devia… Não conheço essa pessoa, mas não pode ser verdade, vamos ver ele pedir desculpas pelas suas palavras erradas”, escreveu a rainha dos baixinhos nos comentários de uma publicação no Instagram que mostrava a fala de Erasmo na íntegra.

No vídeo em questão, o ex-marido de Gabriela Pugliesi explica o suposto motivo de não conseguir se exercitar no Parque Ibirapuera: "Velho, a noite é um motel a céu aberto. Os gays, cara, eles vão... E outra, quem treina lá, como eu corro todo dia de manhã lá, às vezes, vê os papeis melados de bosta no chão, camisinha pra car*lh*. Quando você corre dentro do mato, de noite, os caras vão transar lá", afirmou.

"Aí, encosta nas árvores, fica transando e, no outro dia, quem vai correr pega a rebarba. Eu falava com os caras, com o Rodrigo, de pegar uma arma de paintball um dia e sair dando pau lá", disparou o peão, que se tornou alvo de acusações nas redes sociais pelas declarações de teor homofóbico.